Eindje Om door Heesterakker

‘Mensen weten vaak niet hoe mooi hun omgeving is’’, zegt Mart Vlaminckx. Het leek hem en Marja en Trijnco Dijkman, alle drie bestuurslid van leefbaarheidsteam Heesterakker Leeft!, een leuk idee om een Eindje Om te maken in hun wijk. Met z’n drieën zijn ze gaan brainstormen en bekijken wat een leuke route zou zijn. ,,Er moesten natuurlijk wetens- en bezienswaardigheden in zitten’’, zegt Marja Dijkman. ,,En we hebben de route geschikt gemaakt voor mindervaliden’’, vult Vlaminckx aan.

Het Eindje Om is een initiatief van gemeente Eindhoven om mensen te stimuleren samen te gaan wandelen. In 2019 zijn al tien Eindjes Om gerealiseerd. Heesterakker is het eerste ommetje van 2020.

Tijdens een overleg met de gebiedscoördinator kwam het leefbaarheidsteam in contact met het initiatief. December vorig jaar zijn ze bij elkaar gaan zitten. ,,De route is tweeëneenhalve kilometer geworden met een uitgebreid verhaal. Het officiële Eindje Om voor op de website van de gemeente is ingekort’’, zegt Marja Dijkman.

Marja en Trijnco Dijkman hebben foto’s gemaakt van de bezienswaardigheden. ,,Het is een uniek stukje Eindhoven’’, zegt Marja Dijkman. ,,De route voert langs stukken die er nog precies zo uitzien als vroeger, zoals het opgeknapte bakhuisje en de monumentale boerderijen. Maar ook bijzonder zijn de Lakevelder koeien die buiten staan en Heesterakker is een typische jaren 70-wijk.’’ ,,Een leuk weetje is dat de route teruggaat over de Eindhovenseweg, waar in 1944 de militairen liepen’’, vertelt Vlaminckx.

Afval rapen

De foto’s en een routebeschrijving zijn naar de gemeente gestuurd. Die zorgt ervoor dat het geheel op de gemeentewebsite komt. Op de site staan al Eindjes Om van bijvoorbeeld het Pieter Eiffhuis. Het eerste Eindje Om dat gemaakt is. Het Eindje Om in de wijk Achtse Barrier loopt via de Fransebaan. De makers roepen op om meteen afval te rapen en zo de wijk schoon te houden. Het Eindje Om Heesterakker is vorige week in de wijk geïntroduceerd tijdens een foto-expositie in het wijkcentrum Heesterhonk. Trijnco Dijkman: ,,De mensen reageerden enthousiast. We hadden vijftig kopieën van de route, die waren zo op.’’

De verwachting is dat deze week het Eindje Om Heesterakker op de gemeentewebsite komt te staan. De uitgebreide versie van de route staat op de website van het leefbaarheidsteam: heesterakker-leeft.nl. Daar komt ook op te staan wanneer de route op de site van de gemeente staat en wanneer de papieren versie bij het startpunt van de route ligt bij frituur Heesterakker op de Florencelaan. De eerste vijftig wandelaars krijgen een gratis kopje koffie.

Iedere wijk mag een Eindje Om realiseren. Wie ook een ommetje in de wijk wil maken, kan een mail sturen naar eindjeom@eindhoven.nl. Inwoners kunnen op de website van de gemeente zien of er al een Eindje Om in de wijk is.