Eis anderhalf jaar cel na klappen op kermis Zeelst in Veldhoven

Enkele klappen uit het niets. Op de kermis in Zeelst van twee jaar geleden liep een 16-jarige jongen er tegenaan. Zijn linkerkaak brak, zijn rechterkaak ook. De rest van zijn leven moet het slachtoffer een spalk in zijn mond dragen.

Vervelend

Damian V. (20) uit Veldhoven vond het ,,natuurlijk vervelend voor die jongen. Maar ik ben niet verantwoordelijk", vertelde hij vrijdag de rechtbank in Den Bosch, waar hij voor de klappen terecht stond. V. had het niet gedaan, daar bleef hij bij.

Getuigen, onder wie een politieman buiten functie, dachten gezien te hebben dat V. wel degelijk had geslagen. Ze wisten in ieder geval zeker dat het iemand was geweest met een roze vest om zijn middel, en dat het ook degene was geweest die door beveiligers uiteindelijk werd meegenomen.

Roze vest

De beveiligers hadden V. afgevoerd, daarover geen discussie. Maar het roze vest was die dag niet zo opmerkelijk, vertelde V. de rechtbank. Het was roze dinsdag op de kermis in Zeelst, er liepen zoveel mensen in die kleur. Zijn advocaat Marianne van Wijk vroeg zich af of de getuigen wel alles goed hadden gezien, hun verklaringen vertoonden verschillen die vraagtekens opriepen. Ze vroeg daarom vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

Vraagtekens waren er volgens V. ook te plaatsen bij de verklaring van het slachtoffer dat ze elkaar vorig jaar op de kermis opnieuw waren tegengekomen en V. nogmaals ruzie had gezocht. Dat wil zeggen: V. ontkende dat hij in 2018 op de kermis was geweest. ,,Ik zat toen op een jetski-plas.”

Overtuigend