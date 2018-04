Eis dertig maanden voor witwasser uit Eindhoven

De zaak kwam aan het rollen door tips vanuit de bankwereld, die flinke bedragen heen en weer zagen gaan van rekeningen van een overleden man en een gesloten café. Dieper zoekend kwam de FIOD bij Bakthiar R., (39) eigenaar van de kroeg. Hij bleek ruim zes ton contant te hebben gestort. Dat geld, met nog eens zeven ton, werd continu heen en weer gesluisd tussen zeker tien rekeningen van hem, zijn bedrijven en anderen. Waar het geld vandaan kwam, bleef onduidelijk.

Meid

Pas na lang zwijgen kwam de man met een uitleg: hij had veel panden, kreeg huurpenningen contant en had die een tijdlang ‘opgespaard en niet opgegeven’. Toen hij gezinshoofd werd, wilde hij voorzichtig schoon schip maken en begon te storten. Daar kwam hij bij het OM niet mee weg. Volgens de officier is de herkomst totaal onduidelijk, Bakthiar R. noemt het wisselend leningen, opbrengsten van huur, aandelen en zijn restaurant en café. Een boekhouding is er niet, de huurders omschrijft hij als ‘Pools gezin”of ‘Egyptische meid’. Voor de 33 kamers kwamen 93 contracten naar boven, waarvan slechts de helft op zijn naam.

,,Hij deed niet anders dan verdacht geld heen en weer schuiven, storten, overboeken en doorboeken. Hij had en gebruikte pasjes, rekeningen en Digid’s van anderen, waaronder zijn vrouw en zelfs van een overleden man”, zag de officier. Van de straf wil ze zes maanden voorwaardelijk opgelegd zien als stok achter de deur en er komt nog een flinke ontneming.

'Foutjes'

Advocaat Peter van de Laar noemde het een louter fiscale zaak van een eerlijk zakenman. Hij had wat eigendommen en inkomsten niet opgegeven, dat geeft hij ook ruiterlijk toe. Ook maakte hij, fiscaal econoom, ‘wat foutjes’ bij zijn aangiftes. Veel overboekingen zeggen hem niks, hij deed ze niet. Crimineel is het geld zeker niet, hij vindt het zelf niet eens zwart. Dat rondpompen was niet slim, zei de pleiter, maar de zich van niets opgewerkte hardwerkende allochtoon verdient geen cel, zeker niet vele jaren.