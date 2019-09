Eis negen maanden cel tegen Eindhovenaar na verduistering 150.000 euro

De man kwam begin 2015 in dienst bij Strukton als medewerker op de crediteurenadministratie. Hij kampte met schulden. In het voorjaar van 2017 boekte hij via vijf transacties ruim anderhalve ton over naar zijn eigen geldrekening. Meteen na de laatste transactie vertrok hij met de noorderzon. Via beslagleggingen lukte het Strukton om 105.000 euro terug te halen. Op basis van elektronische betalingen denkt het Openbaar Ministerie dat de man in Venezuela verblijft. Tegen hem loopt een arrestatiebevel. Uitspraak over twee weken.