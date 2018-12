Eis twaalf jaar cel voor overval op Brink’s in Best

AMSTERDAM/BEST - Twaalf jaar cel eist de officier van justitie tegen een verdachte van de overval op geldtransportbedrijf Brink's in Best in maart 2013.

Dogan S. (47) uit Fleurus bij Charleroi was volgens officier van justitie Erna Vrijhoeven betrokken bij de professionele, goed voorbereide overval. Vijf of zes overvallers gebruikten daarbij excessief geweld tegen getuigen en vuurden ook op de politie, waarbij gemakkelijk doden hadden kunnen vallen. ,,Deze overval was in alles extreem. Overvallen is voor de daders een ‘way of life’. Alles was gericht op escalatie. S. toont op geen enkele manier berouw.” Vrijhoeven zag geen enkele reden om onder de maximale strafeis van twaalf jaar te gaan zitten.

De daders waren volgens getuigen niet bang en hadden geen haast. Ze bliezen een zijdeur op en forceerden met een slijptol geldcassettes. S. is als enige van de overvallers in beeld gekomen. De officier verwees naar het strafblad van S., die keer op keer overvallen pleegt waarbij hij volgens haar geen rekening houdt met de waarde van een mensenleven.

Beveiligd

De zaak tegen S. was donderdag in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol omdat S. te boek staat als extreem gewelddadig. Zijn dna werd aangetroffen op een stuk vangrail dat werd teruggevonden op het terrein van Brink's. De overvallers van het gelddepot demonteerden een gedeelte van een vangrail langs de A58 om een vluchtweg te creëren. Ze maakten 153.290 euro buit. Tegen de andere overvallers is onvoldoende bewijs voorhanden.

Volledig scherm © Bert Jansen

Ontkennen

S. zegt niet te weten hoe zijn dna op de vangrails bij Best terecht is gekomen. Hij ontkent elke betrokkenheid en zegt nooit in Best te zijn geweest. Eerder werd hij op basis van dna veroordeeld tot 22 jaar cel voor een overval in Gasperich, een wijk in de stad Luxemburg. Deze overval, op beveiligingsbedrijf G4S, vond twee weken plaats na die in Best. Ook hier werd de politie onder vuur genomen en ook hier ontkende S. betrokkenheid en wist hij niet hoe zijn dna kon zijn aangetroffen.

Geweld

Bij de overval in Best gingen de daders met veel geweld te werk. Politiemensen en medewerkers van Brink's stonden doodsangsten uit.

Bij het gelddepot bliezen de overvallers een zijdeur op, op drie meter afstand van de geldwagen waarin de chauffeur en bijrijder zich hadden verschanst toen ze in de gaten kregen dat ze werden overvallen.

De explosie kwam toen ze net vijf seconden in het beveiligde gedeelte van de vrachtwagen zaten. ,,De wagen kwam een stuk van de grond. Als ik daar had gelopen, had ik niet meer geleefd", schreef een van de medewerkers in een slachtofferverklaring. Na de explosie probeerden de overvallers brand te stichten aan de achterkant van de wagen. De chauffeur en bijrijder hebben ruim vijf minuten gevreesd dat ze de wagen niet meer levend uit zouden komen. Het vuur werd door Brink’s-medewerkers geblust.

Glassplinters

De daders losten op de vlucht tussen Eersel en Bergeijk met een kalasjnikov vijf schoten op een achtervolgende politiewagen met twee agenten. De overvallers minderden vaart om de politie dichterbij te laten komen voordat ze vuurden. ,,Ik kreeg een douche van glassplinters in het gezicht. Mijn collega reed weg uit de vuurlinie, tussen twee bomen door de berm in. We hebben elkaar daarna omarmd. We leven nog", aldus de slachtofferverklaring van de bijrijder in de politiewagen.