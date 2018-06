Eis vier en 4,5 jaar tegen henneptelers uit Eindhoven

Bonden willen donderdag en vrijdag staking bij DAF en VDL Nedcar

14:03 EINDHOVEN - Bij DAF Trucks in Eindhoven en VDL Nedcar zijn de laatste twee dagen van de week opnieuw stakingen gepland. Bij DAF zou dit de derde staking in korte tijd worden en bij de VDL-fabriek in Born, waar BMW Mini’s worden geproduceerd, de tweede. Ook metaalbedrijven in de regio Nijmegen worden bij de staking betrokken.