Eis: vier jaar cel en tbs tegen man uit Dommelen die jongetje van acht meelokte

DEN BOSCH - Tegen een 34-jarige man uit Dommelen die in oktober vorig jaar een achtjarig jongetje in zijn woonplaats meelokte en ontuchtige handelingen verrichtte, is vier jaar cel geëist plus tbs.

Terwijl de man vastzat voor de zaak in Dommleen, leidde een onderzoek van de politie in Uden ook naar hem. Zo kwam aan het licht dat hij eerder in Uden seksueel contact had met een ander jongetje, ook acht jaar oud. De celstraf die officier van justitie Wineke Wichern eiste, is de optelsom van beide zaken, die woensdag bij de rechtbank in Den Bosch werden behandeld. De officier nam in haar strafeis ook het bezit van kinderporno mee, plus het feit dat de verdachte door deskundigen als verminderd toerekeningsvatbaar wordt gezien.

Kleding

De man ontkent in alle toonaarden dat hij in Dommelen de anus van het jongetje met zijn vinger of anderszins is binnengedrongen. De officier denkt desondanks dat hij dat wel heeft gedaan. Ze baseert zich daarbij op de verklaringen van het slachtoffer.

De verdachte geeft wel toe dat hij het slachtoffer uit lust onder diens kleding in de buurt van de billen, heeft betast. Hij lokte het jongetje mee met een verhaaltje over emoji's. Die zouden in het park bij het Cornelisdal te vinden zijn. Daar vonden de ontuchtige handelingen plaats.

Playstation