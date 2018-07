Eis vijf jaar cel voor overvallers die in Valkenswaard 'enorm tekeer gingen'

Er stond weinig onbetwist vast, in de zaak die maandag aan de orde kwam in de rechtbank in Den Bosch. Dat de verdachten Melvin G. (29) en Michel van A. (34) in de nacht van 18 november vorig jaar in een woning waren in Valkenswaard, daarover was iedereen het nog eens. Maar de lezingen over wat er nou gebeurde in het huis, liepen sterk uiteen.