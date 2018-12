Eis zes jaar cel voor beschieten huis ‘wonderbelegger’ in Eindhoven

DEN BOSCH - Zes jaar cel is de eis van de officier van justitie tegen twee jonge Amsterdammers die het huis van ‘wonderbelegger’ Rob van den B. in Eindhoven beschoten.

Hugo G. schoot, Josajah O. reed. Samen gingen ze in de nacht van 18 juni dit jaar van Amsterdam naar Eindhoven om daar het huis in de Shakespearelaan van Rob van den B. onder vuur te nemen. G. vuurde daar 21 kogels af met een Zastava-machinegeweer.

Officier van justitie Patrick van Hees houdt beide achttienjarige Amsterdammers even sterk verantwoordelijk voor de kogelregen en eist tegen beiden zes jaar cel. Hij houdt daarbij rekening met de leeftijd van de verdachten. ,,Als ze ouder waren geweest, was mijn strafeis richting dubbele cijfers gegaan.” De rechtszaak tegen G. was gisteren achter gesloten deuren omdat hij op de dag van de schietpartij nog minderjarig was. O. was toen al achttien, zijn zaak werd in het openbaar behandeld.

Op de korrel

Officier Van Hees gaat er van uit dat het tweetal handelde in opdracht en dat ‘ieder weldenkend mens vermoedt dat er een vorm van georganiseerde misdaad achter deze schietpartij’ zit. ,,Blijkbaar moest Van den B. op de korrel genomen worden.” Over de precieze achtergrond van de schietpartij is niks bekend geworden, zei Van Hees ook. Van den B. een dubieuze belegger, dupeerde investeerders voor miljoenen en leende geld van mensen met ogenschijnlijk criminele banden.

Van Hees verwijt de Amsterdammers poging tot moord. Hij ging uitgebreid in op het gevaar dat het tweetal stichtte. Er hadden doden kunnen vallen, redeneerde hij, zeker gezien de kogels die werden gebruikt. In schiettesten gaan die gemakkelijk dwars door 25 centimeter hout heen. Drie kogels die op de voorkant van het huis waren afgevuurd, vlogen er aan de achterkant even hard weer uit. De schietpartij veroorzaakte grote onrust in de buurt.

Kleine jongen

Advocate M. Aalmoes voerde aan dat er was geschoten op een leeg, onbewoond huis. De schutters hebben dus niet het risico genomen dat ze iemand dodelijk zouden treffen. ,,De opdracht was: schiet op een huis, niet op een mens.” De raadsvrouw schilderde O. af als een kleine jongen. ,,Wie bestraft moet worden, zijn de mensen die hier achter zitten." O. zei niet te weten dat er een wapen in de auto lag en evenmin wat die avond de bedoeling was geweest.