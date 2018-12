Eis zeven jaar tegen leider xtc-lab Gaasbeekstraat in Eindhoven

Hij was de man die duidelijk de bevelen uitdeelde en de klussen verdeelde rond het in januari 2017 ontmantelde xtc-lab in de Gaasbeekstraat in Eindhoven. ,,Zelfs vanuit het ziekenhuis bepaalde hij wat er moest gebeuren.” Daarom moet Hatim van G. (37) uit Gemert zeven jaar de cel in, volgens officier van justitie Walter Kupers. Die eiste donderdag voor de rechtbank in Den Bosch ook - lagere - celstraffen tegen acht anderen.

Satudarah

Van G. woont de rechtszaak niet bij omdat hij medische klachten heeft die samenhangen met een dwarslaesie. Officier Kupers maakte aan het begin van de zitting donderdag bekend dat Van G. afgelopen dinsdag, de eerste dag van de rechtszaak, in Eindhoven bij een controle werd aangetroffen in een wagen, samen met iemand van motorclub Satudarah.

De naam Satudarah viel nogmaals toen Kupers het had over de vondst van de politie in de garagebox van Helmonder Rachid B. (38). Uit tapgesprekken in het onderzoek naar het Eindhovense drugslab, bleek dat in die Helmondse box ook nog wel iets te vinden zou zijn. De politie trof er inderdaad een kilo cocaïne aan en een wapen met geluiddemper.

Bedreigen

Omdat B. er meteen daarna door Van G. van verdacht werd dat hij de boel fleste, kwamen Satudarah-leden uit Tilburg om hem te bedreigen. De politie besloot daarop bekend te maken dat zij de coke en het wapen daadwerkelijk hadden gevonden. B. hoorde nu laagste straf tegen zich eisen, omdat hij niet bij het Eindhovense lab was betrokken. Hij moet volgens de officier wel één jaar de cel in voor het wapen en de coke.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het xtc-lab aan de Gaasbeekstraat. © Bert Jansen

De eis tegen Helmonder Gabriel P. (29) was vijf jaar. P. huurde busjes, stond in nauw contact met Van G. en zijn vingerafdrukken waren op de tas met de Helmondse cocaïne aangetroffen. Helmonder William S. (30) wordt gezien als de man met de technische scheikundige kennis en hoorde vier jaar eisen. De eisen tegen de vijf andere bendeleden waren drie of vier jaar cel.

Ripdeal

‘Geweld is altijd dicht in de buurt’ bij de groep rond Van G., stelde Kupers. Hij verwees naar een ripdeal in Amsterdam in december 2016. Een van de verdachten was daarbij in de buurt en deed telefonisch een soort live-verslag aan Van G. Bij deze roof van criminelen onder elkaar was tweehonderd kilo hasj in het spel.