Eisen Eindhovense raad aan deal rond Muziekgebouw

Op termijn een sluitende begroting en onder geen enkele voorwaarde een kwijtschelding van de huurschuld van 1,5 miljoen. Dat zijn de keiharde voorwaarden die de Eindhovense gemeenteraadsfractie van de PvdA stelt aan de deal van het gemeentebestuur over de toekomst van het Muziekgebouw Eindhoven (MGE).

Alleen als de partij die toezeggingen krijgt van het college van B en W, stemmen de sociaal-democraten in met die deal die vooral gericht is op de lange termijn. ,,Die deal is een hoopgevend begin", aldus PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. ,,Maar het is nog slechts de start van lang proces waarin toegewerkt wordt naar een aan oplossing. Dat wil daarom niet zeggen dat we nu meteen schoon schip kunnen maken", die daarbij een groot deel van de raad aan zijn zijde kreeg.

De afgelopen tien jaar is het Eindhovense Muziekgebouw - voor 100% in handen van de gemeente Eindhoven - er niet geslaagd de begroting sluitend te krijgen. Ook voor dit jaar is er weer sprake van een tekort van zes ton, aldus Raaijmakers. ,,De afspraak met de gemeenteraad is bikkelhard en duidelijk: dat tekort zal het Muziekgebouw zelf moeten oplossen. En wat betreft de huurachterstand: die kunnen we niet zo maar kwijtschelden, alleen al om dat daar een precedentwerking van zou uitgaan,"

‘Hobbelige en lastige weg’

Volgens de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) hoeft de PvdA daar ook niet bang voor te zijn. ,,Die huur moet gewoon betaald worden en de begroting moet gewoon op orde worden gebracht, laat dat helder zijn. Maar de weg daar naar toe is een hobbelige en een lastige. Maar gelukkig zijn we na tien jaar van om de het brij heen draaien nu wel op weg naar oplossing.”

Die oplossing is een deal tussen gemeente, Brainport, het Muziekgebouw, de provincie en CBRE, de beheerder van de Heuvel - het pand waarin het Muziekgebouw gevestigd is. Die vastgoedbeheerder heeft te kampen met steeds groter wordende leegstand in de Heuvel, en heeft de gemeente om medewerking gevraagd bij het oplossen van die problemen en gezamenlijk een toekomstplan te maken voor de winkelgalerie.

Het gemeentebestuur wil daar aan meewerken omdat daarbij ook de toekomst van het Muziekgebouw kan worden betrokken. Doel van het gemeentebestuur is de huur van het MGE met zes ton omlaag te krijgen. V