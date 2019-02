Eisen tot zes jaar cel voor drugslab in Eindhoven

Burgemeester Jorritsma sloot de woning aan de Heydaalweg in Eindhoven meteen voor een jaar nadat de politie er op 7 juli 2017 was binnengevallen. Hij waarschuwde ook: als de chemicaliën in dit huis waren ontploft, had een deel van de buurt in de lucht kunnen vliegen. Aceton, zwavelzuur, het huis stond bomvol chemicaliën, vatte een van de rechters dinsdag samen bij de rechtbank in Den Bosch. Daar stonden vier verdachten terecht. Verhuurder Carlos L. B. (54) van het huis was niet bij de zitting aanwezig, hij zit in Spanje en is al een jaar onbereikbaar, ook voor zijn advocaat Bert de Rooij.