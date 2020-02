Elektriciteitskastjes in Eindhoven veranderen in kleine kunstwerken

Straatman laat een foto zien van dat rolluik, de gebruikte kleurencombinatie is in harmonie met de bakstenen boven de zaak. Waar het in de graffitiwereld toch vooral draait om opvallen, zorgt hij dat zijn werk altijd aansluit bij de omgeving. ,,Vaak verwerk ik er ook een subtiele verwijzing in. Nu zijn dat de pixelachtige vormen, geïnspireerd op de prachtige tegelvloer in het Parktheater." Bij het kastje op de Aalsterweg hinten de schuine lijnen naar de vorm van de ramen van de naastgelegen flat. Het beschilderen van de kasten kostte steeds ongeveer een dag. ,,Het is nu niet het ideale weer om met verf te werken." Voordeel is wel dat Straatman niet meer hoeft te wachten tot de nacht. Hij werkt alleen nog met toestemming en in opdracht. ,,Ik heb geen zin om de hele tijd achterom te kijken en gedoe met politie en boetes.”



Ander werk van Harold, samen met kunstenaars Sektie, Toaster en Space3, is het zwartwit-geblokte transformatorhuisje aan de Nachtegaallaan en de volledig beschilderde woning bij de Berenkuil. De eerste graffiti daar inspireerde hem zelf de spuitbus op te pakken. Het begon met een medewerker van bureau Halt die midden jaren tachtig zijn basisschool bezocht voor een antivandalisme-project. De foto's en het bijbehorend preventiepraatje hadden op z'n zachtst gezegd niet het gewenste effect. ,,Ik vond die grote gekleurde graffitiletters zo gaaf dat ik met vrienden ook begon te tekenen. Eerst op papier, later op straat."