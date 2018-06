Elektrisch racen rondom fietsenstalling op 18 Septemberplein Eindhoven

Hij mag de demonstratieronde rijden voor honderden belangstellenden die de regen trotseren. Met 66 andere studenten van verschillende faculteiten van de Technische Universiteit en Fontys heeft hij in één jaar tijd de elektrische raceauto bedacht, ontwikkeld en gebouwd. Bijzonder, want elk wiel heeft een eigen motor van 35 pk, voor optimale aandrijving. De topsnelheid is 130 kilometer per uur, maar daar moeten ze het in de komende vijf wedstrijden niet van hebben. ,,Het gaat om de wendbaarheid en acceleratie", vertelt Thomas Erken. ,,En daar zit het wel goed, ook omdat we flink hebben kunnen besparen op gewicht."