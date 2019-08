Elektrisch rolstoelhockey: Dubbele saamhorigheid en net zo spannend

EINDHOVEN - In het Eindhovense Indoor Sportcentrum vond dit weekend het grote, drie daagse, internationale toernooi plaats voor hockeyers in een elektrische rolstoel. Dit was de 5e aflevering. De Eindhovense E-hockeyclub GP Bulls was (opnieuw) gastheer en trouwens ook (opnieuw) toernooiwinnaar.

Of Mariëlle Peeters (27) nerveus is voor een wedstrijd?... Terwijl ze zelf nog even nadenkt over een antwoord, wordt om haar heen gelachen. Ja dus, bloednerveus, vult assistent-coach Daan Lambregts (21) vast in. ,,Ze kletst dan aan één stuk door en stelt de hele tijd vragen". Mariëlle Peeters, in het dagelijks leven docent gezondheidsrecht aan de Hogeschool Rotterdam, komt wekelijks vanuit Etten-Leur naar de trainingen van GP Bulls in Eindhoven. In het tweede hockeyt ze. Haar team is net 8e geworden (van de 14).

Finale

De Bulls doen er toe in E-rolstoelhockeyland. Het eerste team was al wereldkampioen en is regerend Europees kampioen en Nederlands kampioen. Dat eerste team heeft zojuist gedaan wat het aan de stand verplicht is: de finale halen. Belangrijke speler -vooral als het er om gaat de aanval van de tegenstander te verstoren- is Max Lambregts (22). Hij legt uit dat er twee verschillende soorten rolstoelen worden gebruikt. Eén voor spelers die met een stick in de hand spelen. Eén voor spelers die dat niet kunnen. Bij hen zit de stick aan de rolstoel vast. Spelers uit die laatste groep zijn meestal middenvelders en verdedigers. Zo ook Lambregts. Zijn kwaliteit? ,,Storen”, zegt hij zonder twijfel, ,,en daarbij tot het randje gaan. En soms ga ik er ook wel overeen". De student econometrie bekent ook maar meteen dat hij in de laatste wedstrijd al na 5 tellen een kaart te pakken had.

Het is duidelijk. Dit zijn sporters. Jonge mensen die hun sport met hart en ziel bedrijven. ,,Zo raar is dat toch niet", zegt Max Lambregts, ,,zo veel mensen sporten. Dus wij ook. Alleen hebben wij toevallig een handicap".

Bloedfanatiek

Toch ligt het sporten door mensen met een (zware) handicap niet zo heel erg voor de hand. Voorzitter Martien Heijnen van de stichting GP Bulls vertelt dat er alleen al in Brabant 50.000 mensen met een handicap zijn die níet sporten. Doodzonde, vindt hij. En hij vertelt hoe hij schrok toen hij voor het eerst werd geconfronteerd met het E-rolstoelhockey. Omdat de spelers zulke zware handicaps hebben. ,,Maar daarna zag ik hoe bloedfanatiek ze zijn en hoe groot de lol is die ze er van hebben”.

Gezamenlijk belang

Heijnen verdiende zijn sporen als organisator in de top-zwemsport. Nu zet hij zich -net zo bloedfanatiek als de sporters- in voor het E-hockey. Als organisator van het internationale GP Bulls toernooi in Eindhoven werkt hij inmiddels nauw samen met de provincie en de gemeente Eindhoven. Hun gezamenlijk belang is het om meer mensen met een handicap aan het sporten te krijgen. En natuurlijk om publiek op de been te krijgen voor het toernooi dat iedere twee jaar plaatsvindt.

Getoeter

Dat publiek hoeft zich in ieder geval niet te vervelen tijdens de wedstrijden. Het gesprek met het groepje Bull-spelers gaat met horten en stoten door het getoeter en gejuich dat veroorzaakt wordt door de wedstrijd die een paar meter verderop plaatsvindt. Bull-coach Anton de Haas (54) uit Riethoven laat zich er niet door weerhouden om uit te leggen wat het E-hockey hem bracht. Hij verzeilde er in via zijn zoon Jordi (20) die -zoals wel meer E-sporters- een progressieve spierziekte heeft. De zoon hockeyde zich omhoog tot het eerste. De vader volgde als coach, maar bleef 'hangen’ in het tweede. ,,Weet je wat zo geweldig is? De dubbele saamhorigheid die je hier vindt: Tussen de spelers die ook lotgenoten zijn. Maar ook tussen ouders". En de zoon zegt: ,,Dit is de enige sport die ik nog kan doen. Daarom betekent het ook zo veel voor me".