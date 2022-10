Elektrisch vliegen van Eindhoven naar Amsterdam of Düsseldorf: Lucy wil het over drie jaar mogelijk maken

MET VIDEO Na twaalf jaar implanta­ten heeft Johanna (41) nu weer ‘eigen’ borsten: ‘Gevoel is terug’

Op haar 29ste maakte Johanna Kok (41) de rigoureuze beslissing om haar borsten te laten verwijderen. Als drager van het BRCA1-gen, had ze zestig tot tachtig procent kans op een agressieve vorm van borst- of eierstokkanker. Twaalf jaar liep ze met silicone implantaten rond. ,,Die moésten eruit, het voelde niet goed.” Nu mag ze deelnemen aan een trial waarbij borsten gevormd worden met lichaamseigen weefsel. ,,Na twaalf jaar is het gevoel terug!”

8:38