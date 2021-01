Elektrische bus, maar ook een 'superbatterij’ of een waterstoftank voor thuis: VDL wil kansen grijpen in groene energie

Rijden op elektriciteit. Opslag van energie in een ‘superbatterij’ voor gebruik op een bouwplaats. Een elektrolyzer voor opslag van elektriciteit in waterstof voor huishoudens. In een groot deel van de keten rond groene energie wil VDL zijn kansen grijpen. De energietransitie is een speerpunt van het industriële concern. ,,We kunnen in elektrificatie impact maken”, zegt Menno Kleingeld van VDL.