Eleye Boerenkamps hangt vuile was buiten in De Fabriek in Eindhoven

Is de milieu­straat in Son wel veilig? Onduide­lijk of er een vloeistof­dich­te vloer ligt

SON EN BREUGEL - In Son en Breugel heerst grote verwarring over de staat van de milieustraat op Ekkersrijt. Is er nu wel of niet een vloeistofdichte vloer aanwezig? Volgens de laatste inspectie blijkt van niet, maar de gemeente is niet overtuigd.

2 augustus