Elf appartementen op de plek van voormalig zalencentrum Ambassadeur: ‘De buurt is ook blij’

In het voormalige zalencentrum De Ambassadeur aan het Lodewijk Napoleonplein zelf komen negen appartementen, gedeeltelijk in nieuwbouw op de plaats van de zaal achter het gebouw. In de woning naast de horecagelegenheid is plaats voor nog eens twee appartementen. Die zijn tussen de 58 en 68 vierkante meter groot en gaan tussen de 870 en 1000 euro huur per maand kosten. Roderick Schipper van ontwikkelaar Magis Vastgoed verwacht begin 2023 te kunnen gaan bouwen. Een jaar later kunnen de woningen dan klaar zijn.