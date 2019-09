Elf bekeuringen bij brom- en snorfietscontrole met rollerbank in Eindhoven

Voormalig PS­V-directeur Fons Spooren in beroep tegen faillisse­ment

11:01 DEN BOSCH - Voormalig PSV-directeur Fons Spooren heeft hoger beroep ingesteld tegen zijn persoonlijke faillissement. Spooren is het niet eens met de uitspraak van de rechter in Den Bosch en meent dat het faillissement vernietigd moet worden, vertelde zijn advocaat Reinoud van Oeijen vrijdag. Wanneer het gerechtshof in Den Bosch het hoger beroep behandelt, is nog niet bekend.