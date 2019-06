Elf teams strijden om Korfball World Cup in Eindhoven

De twee sporthallen op de Vijfkamplaan in Eindhoven-Noord staan zaterdag en zondag in het teken van internationaal korfbal voor spelers onder zeventien jaar. Voor de 21ste keer wordt het toernooi gehouden en voor de tweede keer in Eindhoven. De buitenactiviteiten zijn vanwege de hitte afgelast.

De Eindhovense korfbalverenigingen DSC, Rust Roest en PSV/lifovragen.nl hebben de Korfball World Cup voor nationale jeugdteams georganiseerd. Uit elf verschillende landen wordt er gestreden om het officieuze wereld kampioenschap. De deelnemende landen zijn Slowakije, Tsjechië, Hongarije, België, Engeland, Catalonië, Chinees Taipei, Portugal, Hongkong China, Duitsland en Nederland.

Volledig scherm Internationaal korfbal toernooi Eindhoven © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Korfbal is aan het uitgroeien tot een internationale sport. ,,Het is een van de mooiste sporten ter wereld", zegt Ferry Visser van de organisatie lachend. ,,Het is een unieke sport. Een gemengde sport, waar iedere speler gelijkwaardig is. Het doel staat in het midden. Het spel draait 360 graden om de korf, dat geeft een bepaalde dynamiek. En je bent verplicht om goed samen te werken. In de Aziatische hoek is de sport ook heel populair, Chinees Taipei speelt inmiddels op een hoog niveau. Het niveau in Nederland en België is nog hoger, omdat de sport hier van jongs af aan aangeboden wordt. Het doel van het toernooi is dat de jonge spelers zich verder ontwikkelen en van elkaar leren en tevens internationale ervaring opdoen.”

Het team Hongkong China doet voor de eerste keer mee aan het jeugdtoernooi. Cheng Wai Ming, voorzitter, bevestigt dat zijn team veel leert. ,,We hebben alles verloren, maar het is een goede les. We werken erg hard. Het grootste verschil is het fysieke verschil. Jullie spelers zijn veel langer.”

,,In Azië kennen ze geen verenigingsleven zoals wij hier. Korfbal is daar een sport die inmiddels op scholen en universiteiten wordt gegeven. Daardoor komen er meer leden en wordt de sport populairder en groeit het niveau", zegt coach Barry Schep van het Nederlandse team. ,,Maar er wordt wel verwacht dat we winnen. De zwaarste tegenstanders zijn de Taiwanezen en de Belgen. Tot nu toe hebben we alles gewonnen. We zijn titelverdediger en hebben ons goed voorbereid. Natuurlijk gaan we voor de beker, maar het moet ook leuk zijn.”