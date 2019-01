Elfde slipjacht Waalre is bourgondische happening

Twee maal De Greef: het begint te wennen

5 januari HELMOND - Ze bestaan nu bijna anderhalf jaar naast elkaar: de stoffenwinkels De Greef in Helmond en De Greef in Stiphout. Beide zaken hebben ook nog nevenfilialen. De Helmondse tak bestiert winkels in Venray en Horst, de Stiphoutse zaak heeft er een in Veldhoven. De uitbaters zijn neven en komen uit een familie die al heel lang ‘in de stoffen zit’.