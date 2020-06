Elianne van Elderen (22) uit Best in landelijke finale schrijfwedstrijd Write Now!

Ook schrijft ze - soms vanuit een nostalgisch gevoel - graag over dorpen, en over haar jeugd in Best. ,,Toen ik in Best woonde kwam ik nooit veel verder dan Best, of hooguit Eindhoven. Vanuit Arnhem, waar ik studeer, kan ik beter afstand nemen. Bepaalde dingen beginnen nu pas op te vallen.” Ook menselijke contacten zijn een belangrijk thema. Zoals jeugdvriendschappen die dreigen over te gaan in manipulatie. ,,Op school vond ik niet altijd aansluiting. Later werd duidelijk waarom: ik heb autisme. Dat sociale contacten altijd goed lopen is niet super vanzelfsprekend voor mij.” Dat ze al vroeg schrijfster wilde worden, hielp ook niet altijd mee. Schrijven is niet erg hip, merkte ze al onder leeftijdsgenoten op de basisschool en het Heerbeeck College. Lachend: ,,Literatuur is natuurlijk stom en niet cool. En poëzie mogelijk nog stommer.”