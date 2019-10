Elite Model Look finalisten uit Eindhoven: ‘Je bent niet alleen model om mooi te zijn’

Na veel oefenen, intensieve trainingen en veel gezond eten, hebben de meiden een plek in de finale verzekerd. Dolgelukkig zijn ze met deze overwinning. Kramer: ,,Ik heb er zo hard voor gewerkt. Ik heb continu op mijn eten gelet en ik ging elke dag sporten. Je weet niet hoe hard je moet lachen als je het goede nieuws hoort, omdat je gewoon zo blij bent.” Passie voor mode heeft Kramer altijd al wel gehad. Alleen heeft ze er nooit echt iets mee gedaan, tot nu. Model worden is haar droom. ,,Ik hou van de kleren die ik draag, maar ik denk ook na over hoe designers die kleren maken. Je bent niet alleen model om mooi te zijn, maar ook omdat je van je vak houdt. En dat laat je in je loop zien.”

Catwalk

Die magie herkent Janson wel. De gedachte dat ze straks weer op de catwalk mag lopen, maakt ook haar ongelofelijk blij. ,,Het is heel fijn. Ik vind het gewoon zo leuk om te doen. Het geeft een bepaalde kracht als je daar loopt. Je voelt je sterk en zelfverzekerd.” Voor haar is dit de eerste, echte ervaring als model. Daarom vindt ze winnen niet het belangrijkste. ,,Winnen of verliezen, het maakt me niet zo veel uit. Natuurlijk is het leuk om te winnen, maar ik ben al zo trots op mezelf dat ik het überhaupt tot zo ver heb geschopt.”