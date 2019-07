Elk jaar mooiere hutten in Woensel-West

Met Derya Kalender en Valentine van Pier hebben we meteen twee ervaren klussers te pakken. Ze sloegen nog geen editie over sinds buurtbewoner en oudijzerboer Frans Vister zes jaar geleden besloot de activiteit op te zetten om de jeugd in Woensel-West in de vakantie bezig te houden. ,,We doen vanaf het begin mee en steeds met hetzelfde groepje van vijf buurtkinderen’’, vertelt Valentine. ,,En ieder jaar ziet onze hut er weer helemaal anders uit.’’ Dikke duimen heeft dat dit jaar nog niet opgeleverd, in tegenstelling tot bij eerdere hutten. Derya: ,,In het begin was ik nog niet zo goed in timmeren, nu wel.’’