‘Elke dag even op bezoek’ om oudere moslims bij te praten over corona

Rachida, de zus van Habri Attsouli, is zestig jaar. Ze woont net als haar broer in Eindhoven en is het Nederlands niet helemaal machtig. Dus wat doet Habri (48)? ,,Ik ga elke dag even bij haar langs. We begroeten elkaar dan met twee voeten. Dat doen we al vanaf de eerste dag dat we over corona hoorden.”