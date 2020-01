Elke week inloopcafé bij Centrum voor de Kunsten Eindhoven

,,We willen er zijn voor iedereen. Ook voor mensen die geen cursus bij ons volgen. En ook voor mensen die niks hebben met ‘elitaire’ begrippen als kunst en cultuur maar ondertussen wel bijvoorbeeld naar een concert gaan”, zegt directeur Karin Visser. ,,Om die groep te bereiken, beginnen we nu met Café C Live.” Dat vindt plaats in het café-gedeelte van het twee jaar terug compleet vernieuwde CKE-gebouw aan de Pastoor Petersstraat 180. ,,We programmeren elke week een gezellige, leuke activiteit op vrijdagavond, zo laagdrempelig mogelijk.”

De pubquiz komt elke 4e vrijdag van de maand terug. Op de 1e vrijdag van de maand kunnen mensen met vrienden, collega’s of familie meedoen aan Live Party & Co, dat door docenten van theater- en beeldende kunstafdelingen wordt geleid. Op de 2e vrijdag van de maand is er standaard (en deze maand ook op 31 januari) een Top 2000 sing-a-long. Op de 3e vrijdag van de maand houdt het CKE een muziekbingo, waarbij deelnemers liedjes afstrepen en prijzen kunnen winnen. Voor alle vrijdagavonden geldt dat bezoekers vanaf 19.30 uur welkom zijn en dat het programma van 20.00 tot 23.00 uur duurt. De toegang tot Café C Live is gratis. Wie mee wil doen aan een pubquiz, Live Party&/Co of de muziekbingo betaalt 3 euro per persoon.

Café C Live is een verjaarscadeau van het CKE aan Eindhoven. Het centrum is net als de huidige stad Eindhoven honderd jaar oud. In 1920 begon het allemaal met de oprichting van Stichting de Eindhovense Muziekschool, later volgen fusies met andere scholen. Cultuurwethouder Monique List opent het jubileumjaar vrijdag 24 januari met de allereerste quizvraag. Het wordt een pubquiz met een muzikale knipoog, een band van CKE-docenten zorgt voor de muziekonderdelen.

Open dag

Dit weekend opent het CKE ook de deuren voor cursisten en amateur-kunstenaars. Zaterdagmiddag 25 januari is iedereen die meer wil weten over het aanbod aan lessen en workshops welkom, van 14.00 tot 17.00 uur. Daarbij gaat het om alle disciplines: muziek, dans, beeldende kunst, fotografie, theater, musical en creatief schrijven.