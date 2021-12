Elke week rekken en strekken houdt Corrie (92) al zestig jaar fit

Niet minder dan negentien vrouwen hebben hun matjes uitgespreid over de vloer van de gymzaal in de Klipperstraat. Ze zijn lid van PSV Gymnastiek. Vanwege de coronamaatregelen is het gymuurtje vervroegd, waardoor de enige man niet mee kan doen. ,,Tja, ik moest werken”, grijnst hij als hij net voor het einde binnensluipt. Dat hij toch komt is om Corrie ter Haar een boks te geven. Ook van de anderen krijgt ze felicitaties, want ze viert haar zestigjarig lidmaatschap van de club.