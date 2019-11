Elluf Elluf in Lampegat: De eerste pekskes en pilskes op het Stratumseind in Eindhoven

'Ik ben altijd in voor een feestje', antwoordt een vrouw gekleed in het blauw en oranje - de kleuren van Lampegat - op de vraag of ze ruim drie maanden voor carnaval losbarst al in de feeststemming is. Dat dit niet gelogen is, blijkt als een voorbijkomende polonaise prioriteit krijgt en ze nog voor haar naam op papier staat alweer verdwenen is.

Besloten feestje

Er is dan ook bier genoeg. Driehonderd liter zit er in het vat, wat neerkomt op meerdere liters per aanwezige. Waar de Elfde van de Elfde in andere steden duizenden carnavalsvierders op de been brengt, lijkt het hier meer op een besloten feestje. Vrijwel iedereen is gekleed in het kloffie van hun carnavalsclub. Bij de rest van carnavallend Eindhoven leeft Elluf Elluf nog niet. Wellicht omdat Eindhoven geen lange 11e van de 11e-traditie kent of door de opzet van het carnaval, waarbij de nieuwe stadsprins pas later onthuld wordt. Van stadsprins Rogério (Roger van Stiphout) hoeft het evenement niet te groeien. ,,De harde kern is er en je hebt geen duizend mensen nodig voor een goed feestje. Het is misschien kleiner dan in Maastricht of Oeteldonk, maar hier hoef je geen kaartje te kopen en gebeurt het echt vanuit het hart."