Elluf Elluf in Lampegat gaat door, maar dan op het Stratumseind en coronaproof

EINDHOVEN - Door het aanvankelijke plan - Elluf Elluf in De Effenaar en daarna in een grote optocht naar het Stratumseind - ging een dikke vette streep. De gemeente wilde hiervoor geen vergunning afgeven.

Dat neemt niet weg dat de officiële start van het Lampegats carnaval gewoon doorgaat, aangescherpte coronaregels of niet. Maar dán met een aangepast programma.

Voorzitter Tim de Zeeuw van de Elluf Elluf-commissie van de Federatie Eindhovens Carnaval is een gelukkig mens. Na een jaar zonder carnavalsfestiviteiten kan het zottenfeest dit jaar wél gevierd worden, althans binnen de beperkingen van het huidige coronaregime.

,,In oktober hebben we al een klein feestje gehad in D'n Hertog. Je kon goed merken dat de mensen eraan toe waren om weer eens uit de band te kunnen springen”, zegt De Zeeuw. ,,Vorig jaar vierden we carnaval digitaal, maar dat haalde het bij lange niet bij wat het zou moeten zijn.”

In plaats van in popcentrum De Effenaar wordt Elluf Elluf donderdag 11 november gevierd op het Stratumseind. Om elf minuten over vijf wordt het startsein gegeven met het aanslaan van het eerste vat bier in café ’t Lempke. ,,Je hebt daar een behoorlijke zaal met podium waar best veel mensen in passen", zegt De Zeeuw.

Prins Lucovieckus

In ’t Lempke wordt vervolgens om 18.11 uur stadsprins Ludovieckus verwelkomd en zijn er optredens van artiesten, onder wie Luc Vaesen, Dolle3s & The Tony’s, Rick Termeer en Geertje Gasser en de Valse Kraaien.

Daarna wordt het feest voortgezet in diverse kroegen op het Stratumseind: La Route, De Kram, Oud Eindhoven, de Oude Rechtbank, Sgt. Peppers, Santé en Tipsy Duck. Ook loopt er een zestal blaaskapellen rond. Om 21.11 wordt het Lempke ontstoken als officieel startsein.

Toegangsbandje

Volgens De Zeeuw wordt Elluf Elluf volledig coronaproof. Aan de deur worden QR-codes gecheckt. Ook kunnen bezoekers gebruikmaken van het speciale toegangsbandje, dat uitgegeven wordt op het pleintje naast café Oud Eindhoven. ,,Dat spaart de accu van je telefoon en voorkomt wachtrijen aan de deur”, tipt De Zeeuw.

Hij ziet weinig coronaberen op de weg. ,,We spreiden de drukte over de diverse kroegen, zodat mensen niet overal hutje-mutje staan.” Het handhaven van de 1,5 meter afstand - een dringend geadviseerde maatregel - is echter niet te doen tijdens het carnavalsfeest, zegt hij.

De coronacheck aan de deur geeft geen volledige garantie op het niet verspreiden van het virus. De Zeeuw: ,,We gaan ook uit van de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Als jij een snotneus hebt, moet je gewoon thuis blijven. Zo moeilijk is dat niet.”

Om middernacht is Elluf Elluf ten einde.