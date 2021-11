Elluf Elluf voelt vreemd en vertrouwd tegelijk in Eindhoven

Dag begon met een coronatest

Ook voor Stadsprins Ludovieckus is het een aparte avond. ,,Ik heb er veel zin in maar toch voelt het dubbel vanwege alle ontwikkelingen.” Voor hem begon de dag met een coronatest nadat een van de hofdames besmet bleek.” Officieel blijft hij nog aan tot de prinsenbekendmaking vlak voor carnaval, maar de prins verwacht niet veel meer van het voorseizoen. ,,Ik denk dat dit in ieder geval dit jaar het laatste feestje is.”

Misschien is dat wel de reden dat het Lempke ondertussen aardig volloopt met verklede mensen. Eigenlijk zou de aftrap plaatsvinden bij de Effenaar en daarna in een gezamenlijke stoet naar het Stratumseind. Hier ging door de verwachte drukte een streep door. Het evenement helemaal verbieden zoals in Limburg gebeurde, deed de gemeente niet. Wel is een QR-code verplicht. En om de massa te spreiden, klinkt vanavond de carnavalsmuziek uit zo’n tiental kroegen.

Toch staat iedereen alsnog hut-mutje bijeen in het Lempke als Bavaria om 11 over 6 het carnavalsseizoen in Lampegat officieel opent door het eerste fust aan te slaan, samen met Stadsprins Ludovieckus. Die onthult meteen het motto voor het nieuwe carnavalsjaar: Lampegat, Keiskon! Daarna is het de beurt aan stadshofkapel De Eendracht om na de eerste gratis pilsjes ook voor de eerste polonaise te zorgen. Sousafoon-speler Marco Pijs is blij met het eerste optreden in lange tijd. ,,Dit voelt echt als thuiskomen.” Last van tegenstrijdige gevoelens heeft hij niet. ,,We hebben gisteren nog overlegd en besloten ons optreden door te laten gaan. We willen weer gewoon leven.”