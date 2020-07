Elphi Nelissen nieuw lid College van Bestuur Fontys Hogescholen

Nelissen is enthousiast over haar nieuwe functie bij Fontys. „Ik ben iemand die onderwijs in het dna heeft zitten, ik heb niet voor niets ook mijn onderwijsbevoegdheid. Ik kijk er dan ook naar uit om te werken in een hogeschoolomgeving met 45.000 studenten. Daarnaast spreken de ambities van Fontys op het gebied van praktijkgericht onderzoek me aan. Ik zou heel graag mijn steentje bijdragen aan de verwevenheid van onderzoek en onderwijs en daarmee aan de transformatie van Fontys.”

Op zoek naar een vrouwelijke bestuurder

Marc Hendrikse, voorzitter van de Raad van Toezicht is ook te spreken over de aanstelling van Nelissen. „Het is geen geheim dat we op zoek waren naar een vrouwelijke bestuurder. Dat dat gelukt is, is prettig. Verder hebben we met Elphi Nelissen iemand gevonden met een grote staat van dienst als onderwijsbestuurder en hoogleraar. Ook weet ze natuurlijk goed haar weg te vinden binnen een van onze belangrijkste partners, de TU/e, én is ze goed bekend in de regio.”