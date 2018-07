Emco verdwijnt uit binnenstad Eindhoven en verhuist naar Aalsterweg

Bamenga (D66) tijdelijk terug in raad Eindhoven

11:29 EINDHOVEN - Mpanzu Bamenga (D66) is dinsdagavond weer geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Eindhoven. Bamenga neemt tijdelijk de plaats in van raadslid Jorien Migchielsen. Zij is met zwangerschapsverlof gegaan, en keert dit najaar weer terug in de Eindhovense raad.