Emco verdwijnt uit binnenstad Eindhoven en verhuist naar Aalsterweg

Oud-burgemees­ter Nellie Ja­cobs-Aarts uit Mierlo op 75-jarige leeftijd overleden

12:25 MIERLO - In haar woonplaats Mierlo is na oud-politica en bestuurder Nellie Jacobs-Aarts is dinsdag 3 juli overleden. Zij is 75 jaar geworden. Zij was al geruime tijd ernstig ziek.