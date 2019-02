Emmaus Eindhoven maakt half maart doorstart

De woon- en leefgemeenschap met kringloopwinkel kan weer open omdat diverse vestigingen van Emmaus in den lande hun geldelijke steun hebben gegeven. Zo kon de boedel gekocht worden uit het faillissement dat in november vorig jaar werd uitgesproken. Voor de oud-medewerkers en het bestuur van de oude Emmausstichting is geen plaats in het nieuwe initiatief, aldus Geurts. ,,We willen voorkomen dat het recente verleden zich herhaalt en niet te veel energie verspillen aan oude conflicten.”