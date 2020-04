Emmaus Eindhoven zamelt geld in voor nieuwe bus

‘Help, we hebben jullie hulp echt nodig. Er is weer brand geweest, onze vrachtauto is in de brand gestoken en oudere auto’s zijn standaard niet all-risk verzekerd. De enige manier voor ons om te overleven is als we dit samen aanpakken’, zo staat nu op de Facebookpagina, onder vermelding van een bankrekeningnummer. De bus is nodig om spullen voor de kringloopwinkel te kunnen ophalen en wegbrengen. Op de Facebookpagina worden mensen ook uitgenodigd om samen herhaling van brandstichting te voorkomen. ‘Wij weten het niet alleen, we hoorden al ideeën over waakhonden, hekken, over hoe via buurtcafés of via-via achterhalen zou zijn wie deze persoon is... Hoe pak je zoiets aan?’