Emmaus in Eindhoven failliet

100 jaar Groot Eindhoven 1920-2020: Geschiede­nis­boek met inbreng inwoners

13:10 EINDHOVEN - Zelf altijd al uw verhaal over de geschiedenis van Eindhoven kwijt gewild? Liefst in een boek? Hier is de kans, want het project 100 jaar Groot Eindhoven 1920-2020 neemt ook verhalen van en door inwoners op. Niet alleen in een boek, ook op een expositie over de historie vanaf 1816.