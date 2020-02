Emmaüskerk in Eindhoven kookt voor de buurt

EINDHOVEN - Niet het woord van god maar een warme maaltijd staat centraal tijdens ‘samen eten is pas fijn’ in de Emmaüskerk. Twee keer per maand mag de hele buurt aanschuiven. Ze ontvingen er een waarderingssubsidie van de gemeente voor.

Quote We hebben nog nooit twee keer hetzelfde gegeten Mien Tartwijk Vóór het voorgerecht klinkt eerst het gebed door de ontmoetingsruimte van de Emmaüskerk in Mensfort. Het blijkt ook meteen de enige geloofsuiting van de avond. Wie aanschuift bij ‘samen eten is pas fijn’ hoeft niet bang te zijn om tussen hoofdgerecht en toetje bekeerd te worden. Volgens coördinator en kok Karen de Jong is het doel van de gezamenlijke maaltijd om de contacten te bevorderen, ook tussen de wijkbewoners onderling. Zo zijn buurvrouwen Mien van Tartwijk en Tineke Hermens na vier jaar nog echt geen aanhangers van het protestantse geloof. Met vijf anderen schoven zij vlak na de start van de eetavond als eerste wijkbewoners aan bij hun buren. ,,Het is altijd gezellig en goed verzorgd”, vertelt Tartwijk. ,,We hebben nog nooit twee keer hetzelfde gegeten.” Vanavond op het menu: Vietnamese kippensoep, Hollandse pot en bosvruchten met ijs toe. Kosten: 5 euro.

Zo’n vijftien jaar geleden begonnen enkele leden van de Emmaüskerk een maandelijkse kookavond, die gemiddeld zo’n vijftien eters trok. Toen ze vier jaar geleden van het Frederik Hendrikplein naar Woensel verhuisden, besloten ze om voortaan ook de buurt uit te nodigen.

Chaos

Dat waren er meer dan veertig, vertelt De Jong. Dat was te massaal, wat leidde tot chaos in de keuken en aan tafel. ,,Wij hadden zelf ook nauwelijks tijd meer om echt gesprekken aan te knopen.” Dus kwam er een extra avond en kreeg iedereen de keuze tussen de 1e maandag en de 3e woensdag van de maand.

In een ken keuken waar het gemiddelde restaurant jaloers op is is de vaste kookploeg druk in de weer met de volgende gang. Op het vuur grote pannen aardappelen en bonen voor de 25 gasten vanavond. Een mix van vaste kerkgangers en wijkbewoners, met grijze haren als gemeenschappelijke deler.

Ook op zondag is het volle bak in de Emmaüskerk, iets wat maar weinige kerken in de stad kunnen zeggen. ,,Terwijl we juist naar hier zijn verhuisd omdat onze vorige locatie te klein werd”, vertelt Henk Bijl, een van de koks. Die nieuwe gezichten komen vanuit andere kerken en andere culturen. ,,Recent hebben we nog 50 nieuwe stoelen aangeschaft.”