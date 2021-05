Emoves brengt urban naar Woensel-West

Wie rondkijkt in het nieuwe onderkomen van Emoves aan het Edisonplein krijgt het idee dat er nog veel moet gebeuren. Maar volgens netwerkregisseurs en projectleiders Stella Birsak, Rozan van Dooremalen en Nicole Custers moet de inrichting vrij Spartaans blijven. ,,Het wordt een multifunctionele ruimte, waar we workshops geven maar die we ook vol kunnen zetten met stoelen voor een lezing of inrichten als expositieruimte.”

1 april kregen ze de sleutel van de benedenverdieping van de verheven huisjes, het ‘arbeiderhuisje op anabolen’ dat in 2018 de ontwerpwedstrijd voor een bijzonder hoekpand won. Woningcorporatie Trudo bepaalde toen dat het pand een creatieve functie moest krijgen om de wijk te verlevendigen. ,,Veel van de huidige activiteiten richten zich vooral op kleine kinderen en niet op jongeren”, vertelt Van Dooremalen. ,,Wij vullen dat gat in. Deze zomer willen we de eerste activiteiten organiseren hier, om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met urban.” Het contract loopt vooralsnog tot en met december. Dan kunnen ze naar verwachting weer terecht in skatepark Area51, dat nu nog in de steigers staat. Custers: ,,Maar misschien bevalt het ons zo goed hier dat we dit ook aanhouden.”

Serieuzer genomen

In 2012 begon Emoves als jaarlijks festival in het centrum en op Strijp-S, waar onder meer rappers, breakdancers en skaters optraden. Eerst lag de focus op die evenementen, nu ook bij talentontwikkeling, vertellen de drie die eind vorig jaar het stokje overnamen. Van Dooremalen: ,,Vroeger waren het meer eilandjes. Je merkt dat de scene als geheel meer aandacht krijgt en serieuzer genomen wordt door de buitenwereld, ook door de gemeente en cultuurfondsen. Die weg is door onze voorgangers mee geplaveid.”

Goed voorbeeld daarvan is graffiti, dat vroeger vooral als vandalisme werd bestempeld. Inmiddels is streetart salonfähig en werken de artiesten zelfs in opdracht van de gemeente. Zo zijn voor het project tunnelvisie al tientallen fietstunnels in de stad voorzien van graffiti.

Onlangs startte Emoves met de UC MASTERS, een talentontwikkelingstraject waarbij ze twaalf makers twee jaar lang intensief gaan begeleiden. Per discipline zijn er drie deelnemers, die begeleid worden door de coaches Jasper van Es (kunst), Carmen Verduyn (spoken word), Kareem Gazuani (muziek) en Andrey Grekhov (dans). ,,Coaches uit het veld”, omschrijft Birsak ze. Zo is Grekhov voormalig wereldkampioen Experimental Hip-Hop (2012).

Audities

De talenten kwamen binnen via audities. Zelf speuren ze niet actief naar toekomstige danskampioenen of nieuwe rap beloftes. ,,De bedoeling is dat ze ons weten vinden. Emoves moet een begrip worden, zodat iedereen die met urban bezig is automatisch hier uitkomt.”