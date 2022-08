En actie! ‘Vlogmania’ een jeugdfilmwedstrijd in de Achtse Barrier

In de wijk Achtse Barrier worden jongeren deze vakantieperiode uitgedaagd om een film of vlog te maken. Er zijn prijzen te winnen en de winnende film wordt in het wijkcentrum gedraaid.

,,Hou het simpel, hou je camera stil, maak er een echt verhaal van en geef je fantasie de vrije loop”, het zijn de eerste tips van Leo Smits (75) voor de vloggers en filmers in spe. Smits is initiatiefnemer van de jeugdfilmwedstrijd Vlogmania in de Achtse Barrier. In samenwerking met Dynamo Jeugdwerk en welzijnsorganisatie Jeugd AB wil hij de jeugd aan het filmen krijgen.

Filmen is iemand meenemen

,,Jongeren sturen dagelijks shotjes en filmpjes met hun telefoon. Waarom zouden ze niet een keer een filmpje maken”, vroeg Smits zich af. ,,Het verschil? Filmen is iemand meenemen, zo van kom maar eens kijken. Een film vertelt een verhaal. Je hebt een begin, midden en eind. Of het nou echt is of niet, dat maakt niet uit.”

Smits idee is ontstaan nadat hij meegewerkt heeft aan een project over eenzaamheid in de wijk. Zich afvragend wat hij zelf kan doen voor meer verbinding, is hij uitgekomen bij zijn grote passie en hobby: filmpjes maken. ,,Voor diverse activiteiten in de wijk heb ik clipjes gemaakt waarin zij zich promoten. Al pratende met Dynamo en Jeugd AB, ontstond het idee om voor de jeugd een filmwedstrijd te organiseren.”

Twee jaar sparen voor filmcamera

Als amateurfilmer is Smits aangesloten bij NOVA (Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs). Op zijn zeventiende heeft hij na twee jaar sparen zijn eerste filmcamera gekocht. Hij is nog steeds productief. In 2019 is een van zijn films gedraaid op het NOVA-festival in Vlissingen. Een festival met de beste films van niet-commerciële filmmakers. Bestuurslid van NOVA, Bianca van Gelderen, heeft in het Noorden van het land al vijftien jaar een filmclub voor de jeugd. Met dit draaiboek gaat Smits in de Achtse Barrier aan de slag. Van Gelderen is tevens de jury voor de Eindhovense inzendingen.

De eerste 22 jongeren hebben zich al opgegeven. Er zijn drie categorieën: tot en met 12 jaar, 13 tot en met 16 jaar en 17 tot en met 25 jaar. Per categorie zijn er twee prijzen te winnen (worden nog bekend gemaakt) en een prijs voor het beste camerawerk. De film van de winnaar wordt maandag 26 september getoond in wijkcentrum De Mortel voor, vrienden, familie en belangstellenden.

Insturen van de film kan tot en met woensdag 31 augustus. Deelname is gratis. Aanmelden gaat via een QR-code. Deelnemers krijgen dan het wedstrijdreglement en informatie waar de film, vlog of docu aan moet voldoen. De code is te krijgen bij Smits via 06-15001086 of via vlogmanialeo@hotmail.com.

Smits: ,,De jeugd kan nu laten zien wat ze kunnen. En wie weet, bij veel respons en enthousiasme, kunnen we misschien een filmclub voor jongeren in de wijk starten.”