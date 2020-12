En dat is 107: VDL koopt toeleverancier elektronica tbp met vestiging in Eindhoven

Vrijspraak voor Eindhoven­se eigenaar skicentrum na zwaar ongeval met kinderen (2 en 7)

14:01 EINDHOVEN - Een 59-jarige Eindhovenaar is maandag door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van betrokkenheid bij een ongeluk waarbij twee kinderen ernstig gewond raakten. Dat ongeval gebeurde in augustus 2017 in het ski- en partycentrum van de man.