En de kerstkilo's komen er nog bij; dietisten druk met coronacalorieën

Met een zak M&M's thuis naast de laptop. Of chips. Of allebei. En 's avonds nog iets lekkers bij de koffie. Moet kunnen. Dik verdiend ook, want tijdens de coronapandemie thuiswerken en ondertussen het huishouden overeind houden, dat is geen sinecure. Iets lekkers als compensatie voor die 'ellende' hebben veel mensen zich dan ook gegund de afgelopen maanden. En toen was het vakantie, die er dit jaar ook al anders uitzag dan gebruikelijk. Ook een reden om wat extra te snoepen.