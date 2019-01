En weer leggen vlammen een autobedrijf in de as

Ronald van der Palen probeert twee crossmotoren aan te wijzen die hij in zijn deel van het pand stalde. Zijn opslag- en transportbedrijf zat in de andere helft van de loods. Z’n vinger stopt bij wat verwrongen buizen die van een verbrand karkas kunnen zijn. Terwijl achter hem nog wat rook omhoog kringelt, vertelt hij dat hij zich na het voorval vorige week donderdag nog geen zorgen maakte. Toen ging al een auto tegen de gevel van de buurman in de fik. ,,Ik dacht ‘een incidentje’. Die mensen hebben hun ongenoegen getoond, en klaar.” Wie ‘die mensen’ zijn, weet hij niet. De eigenaar van Autobedrijf Van Nu! wil er niets over kwijt. Misschien vandalisme, oppert Van der Palen. Of een gerichte actie. Hij had het er met een vriend vanmorgen nog over: ,,Er zijn toch al heel wat autobedrijven in vlammen opgegaan.”