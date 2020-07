En zo komt baby alpaca Teddy ter wereld

VideoEINDHOVEN - We noemen haar Teddy en ze is geboren op 22 juli om 21.00 uur. Teddy is een alpaca veulen en is de nieuwe aanwinst van De Dierenweide in Acht. Haar moeder Coco is onder toeziend oog van veel publiek voor het eerst bevallen van een wolk van een veulen. Moeder en dochter maken het goed.

Voor de eigenaren van de alpaca’s, Inge Slaats en Jeroen Stabel uit Acht, is het ook de eerste keer dat ze een bevalling meemaken. Gewaarschuwd door een beheerder van De Dierenweide waren ze er op tijd bij. Ook veel voorbijgangers zagen al snel dat de bevalling op gang kwam en bleven het gebeuren volgen. Teddy hing er namelijk al een geruime tijd half uit. Op een gegeven moment stonden er meer dan veertig man en was het best luidruchtig.



“Mensen begonnen zich ermee te bemoeien. Ze zeiden dat ik het veulen eruit moest trekken”, vertelt Slaats. “Maar je moet juist zorgen dat ze niet gestrest raken, want dan gaan ze plat liggen, verstijven ze en doen ze niks meer.”

In De Dierenweide in Acht is alpaca Teddy geboren. Marco Tobben (midden) legde de bevalling vast op film. Links Jeroen Stabel en Inge Slaats.

Vlotte bevalling

Marco Tobben uit Acht kreeg een appje van iemand die vlak bij de wei woont met de boodschap dat het kleintje er aan zat te komen. “Ik heb alles uit mijn handen laten vallen en ben meteen gaan kijken”, vertelt Tobben. “Ik heb mazzel gehad want ik stond precies op de juiste plek op het goede moment. Ik kon meteen een filmpje maken. In een minuut en tweeënvijftig seconden was het gebeurd.”

Het was uiteindelijk een vlotte bevalling. Een alpaca bevalling kan wel zes uur duren. “Ze bevallen meestal overdag”, zegt Stabel. “Teddy is pas ‘s avonds gekomen. Nu moet Lulu nog bevallen. Ze is vandaag uitgeteld.”

Slaats heeft Teddy goed droog moeten wrijven. “Alpaca’s kiezen doorgaans zonnige dagen en bevallen in de ochtend, zodat de veulens gedurende de dag drogen”, vult Slaats aan. “Alpaca’s kunnen hun veulens niet drooglikken, omdat zij hun tong niet kunnen uitsteken.”

Of Teddy en het andere veulen in De Dierenweide blijven, moet nog besproken worden met de beheerders van de wei. “Teddy is een merrie en blijft waarschijnlijk wel”, zegt Slaats. “Het is even afwachten of het veulen van Lulu een hengst of een merrie is. Hengstveulens zijn dominant en dan doen we hem weg.”

Als Lulu is bevallen, is het nog twee weekjes wachten en dan gaan de dames uit logeren om opnieuw gedekt te worden. Over 345 dagen is het dan weer zover.

