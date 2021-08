Energiecoaches in Eindhoven brachten 3800 Energieboxen naar huurders en woningeigenaren

EINDHOVEN - 3800 huishoudens in Eindhoven hebben afgelopen jaar een Energiebox en advies gehad om stroom en gas te besparen. Gemiddelde besparing is zo'n 113 euro per jaar, zo blijkt uit onderzoek van de woningcorporaties.

Daarvoor zijn elf energiecoaches en twee coördinatoren aan de slag gegaan; allemaal 50-plussers die uit de bijstand komen. Milieuwethouder Rik Thijs en directeur Ingrid de Boer van corporatie Woonbedrijf noemen dat ‘klinkende resultaten’. Het project wordt dan ook verlengd, voorlopig tot juli 2022. ,,Dat komt omdat we het elk jaar moeten doen met een duurzaamheidsfooi van het kabinet", zegt de wethouder. ,,Er komt geen structureel geld. Dus gaan we weer een jaar door in de hoop dat we ook in 2022 weer financieringsmogelijkheden krijgen geboden.”

Niet de grote klapper

Een huishouden bespaart door de energiebox en het advies zo'n 250 kWh per jaar. Een druppel op de gloeiende plaat? ,,Dat is inderdaad niet de grote klapper als het gaat om het terugdringen van CO2-uitstoot of energiebesparing", zegt Thijs. ,,Maar het is heel belangrijk om op deze manier bewustzijn te creëren bij mensen bij wie het klimaat niet op nummer één staat omdat ze genoeg andere problemen hebben. Dat is ook hard nodig als we de komende jaren ingrijpende maatregelen moeten treffen om de klimaatdoelstellingen te gaan halen. Dan hebben we daar draagvlak voor nodig.”

Volledig scherm De Energiebox: in Eindhoven zijn inmiddels 3800 dozen met energiebesparende spullen uitgedeeld door 11 energieadviseurs. Het project wordt met een jaar verlengd tot juli 2022. © Energiebox/Raoul Hollants

Ook wijst Thijs op het 'vraagstuk van de energiearmoede.’ ,,Veel huurders in de wijken waar we werken met de energiecoaches hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze krijgen te maken met een energierekening die stijgt. Vragen zich soms af of hun kind wel met ontbijt naar school gaat. Met de energiebox willen we náást die mensen gaan staan, omdat deze groep éxtra aandacht verdient. Niet alleen voor de grote opgaven, maar ook bij de vraag wat ze zélf kunnen doen.”

De Boer vult aan: ,,Voor die groep is de drempel heel hoog om zelf een energiecoach in huis te halen. Daarom bieden wij dat actief aan.” De corporaties betalen dan ook de kosten van het advies à 168 euro en de energiebox van 229 euro. De gemeente maakt daarvoor gebruik van de subsidie van Den Haag.

Volledig scherm Energiecoach Paul Jacobs werkte in eerste instantie vooral thuis vanwege corona. Inmiddels komen de coaches in Eindhoven ook weer bij deelnemers thuis met hun Energiebox. © Archieffoto Kees Martens/DCI Media

1750 huurders van de vier Eindhovense corporaties ‘Thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. hebben inmiddels een energiecoach over de vloer gehad. Bovendien hebben zich 2050 particuliere eigenaren en huurders gemeld via de site energiebox.nl, die open staat voor alle Eindhovenaren. Zij kregen een persoonlijk rapport wat ze kunnen doen om energie te besparen.

80 procent gebruikt de ledlampen

Volgens Ingrid de Boer blijkt uit onderzoek van de corporaties dat 80 procent van de huurders de ledlampen uit de energiebox in gebruik heeft genomen. Ook de stekkerdoos met aan/uit-knop (om niet alleen apparaten uit te zetten maar ook een einde te maken aan het sluipverbruik) en de koelkastthermometer zijn populair. Op basis van de ervaringen zijn inmiddels drie verschillende dozen met besparingsmateriaal samengesteld waaruit deelnemers kunnen kiezen, afhankelijk van het soort woning of de gebruikte energiesoort als gas en elektriciteit.

Volledig scherm Wethouder Rik Thijs Eindhoven © Diewke van den Heuvel

Van de tips die de energiecoaches gaven, zijn het tegengaan van sluipverbruik, korter douchen en wassen in de wasmachine op lagere temperaturen de meest opgevolgde, blijkt uit het onderzoek. Deelnemers toonden zich over het algemeen zeer tevreden en gaven een 8,3 als rapportcijfer. Zo'n 90 tot 95 procent zegt de energiebox ook aan te bevelen aan anderen. ,,Het project gaat op die manier als een olievlek door de stad”, aldus De Boer.

Binnenkort meer nieuws over grote projecten

Ook blijkt 20 procent van de ondervraagden grotere besparingsmaatregelen te laten uitvoeren, zoals het plaatsen van isolatie, zonnepanelen of warmtepompen. ,,Dan hopen we tussen de oren toch iets in gang gezet te hebben", aldus De boer. Ook de corporaties en de gemeente werken aan grotere projecten. Eind september, tijdens de Groene Wijkweek, willen ze daarover meer vertellen.

Quote Die techniek is belangrijk, maar je hebt er niet zoveel aan als de bewoners hun gedrag niet aanpassen. Daarom is dit project met de energie­boxen zo belangrijk. Ingrid de Boer, Woningcorporatie Woonbedrijfx

,,Deels gaat dat over overeenstemming over het beleid dat we maken", zegt Thijs. ,,Maar we kijken bijvoorbeeld in Woensel-Zuid ook naar de samenwerking met warmteleverancier Ennatuurlijk. En de inzet van het Volkshuisvestingsfonds voor verduurzamen van woningen.” Ook worden allerlei proeven gedaan met nieuwe technieken. ,,Die techniek is belangrijk", zegt De Boer, ,,maar je hebt er niet zoveel aan als de bewoners hun gedrag niet aanpassen. Daarom is dit project met de energieboxen zo belangrijk.”

De energiebox is in Utrecht gestart, met medewerking en financiering door de Start Foundation, ook om oudere bijstandsgerechtigden weer aan het werk te krijgen. Een aantal energiecoaches in Eindhoven is inmiddels doorgestroomd naar een reguliere baan. Landelijk doen inmiddels een tiental gemeenten mee.