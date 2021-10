Energieloket Eindhoven officieel van start; wethouder deelt energievouchers uit bij Voedselbank

De Grote Efteling Koekoek­show in het Parkthea­ter: Kinderen redden de magie van de Efteling

10 oktober Zondag was in het Parktheater de première van de Grote Efteling Koekoekshow, die kinderen meeneemt achter de schermen van de Efteling. Dit interactieve karakter maakte neerploffen in het pluche bijna net zo spannend als een echt pretparkbezoek.