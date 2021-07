Energieregio kan doel voor 2030 halen, ondanks weerstand tegen windmolens en zonneweides

Omwonenden asfaltcen­tra­le Eindhoven langer in onzeker­heid over uitstoot benzeen

27 juli EINDHOVEN - Bewoners van de wijk ‘t Ven in Eindhoven zitten nog tot na de zomervakantie in onzekerheid over de uitstoot van benzeen door de asfaltcentrale van KWS aan de Huiskesweg. Een rapportage met de uitkomst en uitleg van metingen die begin mei zijn verricht, komt zeker twee maanden later dan verwacht.