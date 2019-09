Enerverend ooggetuigenverslag bevrijding Eindhoven: ‘Laatste apotheose van een emotievolle dag’

Met een fijn pennetje beschreef hij in een brief aan zijn moeder en twee zussen in Hilversum van dag tot dag wat hij hoorde en zag. Bouma had multiple sclerose en was bedlegerig, maar dat deed niets af aan zijn geestdrift. Hieronder volgt een deel van Bouma’s observaties van de gebeurtenissen op 18 september en de dagen erna, verwoord in de spelling van die tijd. Zijn kleindochter Petra van den Berge bewaarde de brief en stelde die ter beschikking aan het ED.