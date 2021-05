Enexis laat restaurant Antonio's in de kou staan, 49 weken wachten op stroom: ‘Dan ben ik failliet’

Roger Schmidt denkt dat PSV er na een ingewik­keld seizoen het maximale uit gaat halen

13 mei Dat Eran Zahavi geen man is die het eerste zuchtje tegenwind het hoofd in de schoot werpt, wist iedereen bij PSV al. Afgelopen week dwong hij na een turbulente privé-situatie door een gewelddadige overval veel respect af. Hij wilde en ging samen met zijn gezin door met voetballen, na misschien wel een van de moeilijkste momenten die hij in zijn leven zal kennen.