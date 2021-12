Engelen - als boodschappers van hoop - in Eindhoven

Engelen zijn actueel als boodschappers van hoop. Over de betekenis van engelen maken drie kunstenaars het drieluik ‘Angel City’. Deel een staat dit weekend in de ruimte van Carte Blanche.

Vluchtige wezens met vleugels. Zo omschrijft Mark Dijkstra engelen. Hij is een van de kunstenaars achter het project Angel City. In 1990 maakte hij met Tom Veeger een installatiedrieluik rond deze wezens. Nu hebben de twee het thema opnieuw opgepakt, samen met componist Bart van Dongen.

„Ons beeld van engelen is bepaald door de Griekse godin van de overwinning, Nikè”, zegt Dijkstra. „ Ook zij werd afgebeeld met vleugels. Als zij een schip aanraakte, zou dat een zeeslag winnen. In het christendom zijn engelen boodschappers van hoop en perspectief. Dat maakt hen actueel in onzekere tijden.”

Godsdiensten

Voor het eerste deel van het project, De Verwachting, zijn de drie te rade gegaan bij mensen die zich met geestelijke zaken bezighouden, zoals een theoloog, een priester en een imam; maar daarnaast ook een kunsthistorica. Die interviewden ze over de rol en het beeld van engelen in godsdiensten. Bart van Dongen gebruikte citaten uit deze interviews voor teksten, die vertolkt worden door drie zangers, Rianne Wilbers, Minyeshu en Wasim Arslan.

„Elk zingt de teksten in de eigen taal”, zegt Van Dongen. „Rianne in het Nederlands. Minyeshu in het Amhaars, een van de talen in haar geboorteland Ethiopië. Wasim, die uit Syrië komt, zingt in het Arabisch. Als ondergrond dient muziek op piano en harmonium die ik heb bewerkt met oude synthesizers. De zangers hebben hoge stemmen, waardoor ze waanzinnig mengen. Dat was echt een cadeau. Ze durven alledrie te improviseren. Ze geven elkaar de ruimte en reageren op elkaar. Maar elk geeft de melodieën een eigen kleur omdat de klanken van hun talen verschillend zijn. Heel inspirerend.”

Quote De zangers zijn maar ten dele te zien. Het lijkt of ze los van de grond komen Mark Dijkstra

Dijkstra verzorgt het beeld in het eerste deel. Hij heeft voor de drie zangers een kleed met veren gemaakt, en een hoofddeksel. „In ieder geval moet hun aankleding verwijzen naar vervlogen tijden. Omdat de zang zo dynamisch is, heb ik een statisch beeld ontworpen. De zangers zijn maar ten dele te zien. Het lijkt of ze los van de grond komen.”

Het tweede deel De Ontmoeting moet plaatsvinden in het Van Abbehuis. Bezoekers krijgen dan eetbare kunstwerkjes voorgezet. In deel drie De Herinnering is gedacht als een processie door een fabriekshal. Beide delen zijn gepland in het komend voorjaar.

Angel City, deel 1, De Verwachting. Zaterdag 19 december om 15.00 en 16.00 uur, in Carte Blanche, Daalakkersweg 10-08, Eindhoven. Reserveren noodzakelijk, via angelcityehv@gmail.com.